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      Кайлі Дженнер стала гламурною Барбі в новій зйомці: ефектні фото

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      Кайлі Дженнер в образі ляльки Барбі
      Кайлі Дженнер в образі ляльки Барбі / Instagram / @kyliejenner

      Світська левиця Кайлі Дженнер розбурхала мережу новими фотографіями, на яких постає в образі популярної ляльки Барбі. На перший погляд здається, що це й справді пластикова лялька у коробці, однак фоторедактор і майстерність автора знімків зробили свою справу.

      Автором нових гламурних фото став відомий фешн-митець Грег Свалес. На фотографіях 21-річна Кайлі Дженнер позує в спокусливому рожевому боді, яке лель виблискує на світлі, і тримається на одному плечі. Свій "ляльковий" наряд дівчина доповнила круглою підвіскою на ланцюжку, макіяжем в рожевих відтінках та легкими кучерями.

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      "Life in Plastic, It’s Fantastic" – написала Кайлі у своєму Instagram, що перекладається як: "Життя в пластику – це фантастика".


      Кайлі Дженнер в образі ляльки Барбі

      Інші фото, на яких Дженнер наче просилась на волю з-під пластикової коробки, були підписані як: "Come On Barbie, Let’s Go Party" ("Давай-но, Барбі, починаємо вечірку").


      Кайлі Дженнер в образі ляльки Барбі


      Кайлі Дженнер в образі ляльки Барбі

      Варто додати, що для макіяжу Кайлі, схоже, використала нову лінійку власної косметики Kylie Cosmetics, яку вона випустила зовсім нещодавно. Можливо, ця фотосесія і стала частиною нової рекламної кампанії. Також особливу увагу привертають пишні губи моделі, які вона нещодавно повторно піддала ін'єкціям краси (філерам).

      Теги: LifeStyle Мода Кайлі Дженнер
      Джерело: 24 Канал
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