Кайлі Дженнер стала гламурною Барбі в новій зйомці: ефектні фото

Світська левиця Кайлі Дженнер розбурхала мережу новими фотографіями, на яких постає в образі популярної ляльки Барбі. На перший погляд здається, що це й справді пластикова лялька у коробці, однак фоторедактор і майстерність автора знімків зробили свою справу.

Автором нових гламурних фото став відомий фешн-митець Грег Свалес. На фотографіях 21-річна Кайлі Дженнер позує в спокусливому рожевому боді, яке лель виблискує на світлі, і тримається на одному плечі. Свій "ляльковий" наряд дівчина доповнила круглою підвіскою на ланцюжку, макіяжем в рожевих відтінках та легкими кучерями.

"Life in Plastic, It’s Fantastic" – написала Кайлі у своєму Instagram, що перекладається як: "Життя в пластику – це фантастика".



Кайлі Дженнер в образі ляльки Барбі

Інші фото, на яких Дженнер наче просилась на волю з-під пластикової коробки, були підписані як: "Come On Barbie, Let’s Go Party" ("Давай-но, Барбі, починаємо вечірку").



Кайлі Дженнер в образі ляльки Барбі



Кайлі Дженнер в образі ляльки Барбі

Варто додати, що для макіяжу Кайлі, схоже, використала нову лінійку власної косметики Kylie Cosmetics, яку вона випустила зовсім нещодавно. Можливо, ця фотосесія і стала частиною нової рекламної кампанії. Також особливу увагу привертають пишні губи моделі, які вона нещодавно повторно піддала ін'єкціям краси (філерам).