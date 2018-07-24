Кайлі Дженнер стала найбагатшою зіркою в Instagram

За підсумками експертів видання Hopper HQ, світська левиця Кайлі Дженнер отримує найбільше коштів за просування реклами на своїй сторінці в Instagram. Зірка "посунула" в рейтингу минулорічну рекордсменку Селену Гомес, а також футболіста Кріштіану Роналду і сестру Кім Кардашян.

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Соціальна мережа вдруге оприлюднила рейтинг зірок, який склала компанія HopperHQ на основі SEO-аналізу, де показано скільки коштує реклама в найпопулярніших зірок мережі. Варто додати, що автори рейтингу розділили його на кілька категорій: зірки, краса, мода, фітнес, їжа, Lifestyle, спорт, подорожі.

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Відтак, 20-річна дівчина Кайлі Дженнер, яка є власницею бренду косметики Kylie Cosmetics, стала найбагатшою зіркою в Instagram. Експерти дізнались, що за одну рекламну публікацію в соцмережі дівчина може отримувати 1 мільйон доларів. У дівчини більше 111 мільйонів підписників.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 7 Чер 2018 р. о 9:48 PDT

Співачка Селена Гомес, яка має 138 мільйонів підписників, в цей же час отримує 800 тисяч доларів за рекламний допис, Кріштіану Роналду (133 мільйони підписників) – 750 тисяч доларів, а зірка Кім Кардашян (113 мільйонів доларів) – 720 тисяч доларів.

В першу десятку багатіїв також увійшли такі зірки як співачка Бейонсе, актор Двейн Джонсон, співак Джастін Бібер, футболісти Неймар і Ліонель Мессі та модель Кендалл Дженнер.



Рейтинг найбагатших зірок в Instagram 2018 року

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Варто відзначити, що Селена Гомес перебувала на першій сходинці "багатого" рейтингу. Рівно рік тому вона мала понад 122 мільйони підписників і теоретично могла брати за рекламні пости по 550 тисяч доларів за 1 шт. Кім Кардашян у 2017 році займала друге місце та мала близько 100 мільйонів підписників. Вартість реклами в її Instagram тоді сягала 500 тисяч доларів за публікацію.

Третім у рейтингу був футболіст Кріштіану Роналду зі 104 мільйонами підписників, – тоді він міг брати близько 400 тисяч доларів за пост. Кайлі Дженнер тоді ж перебувала на 4 місці, мала 95 мільйонів підписників і брала за одну публікацію 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Кайлі Дженнер увійшла в рейтинг видання Forbes з доходом в 166,5 мільйона доларів. Статки 20-річної Кайлі Дженнер оцінюєть в 900 мільйонів доларів, які вона заробила завдяки лінії косметики Kylie Cosmetics.