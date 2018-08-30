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Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Originals і знялася для рекламної кампанії: фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Adidas

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер підписала контракт з Adidas. Так, модель знялася для рекламної кампанії нових кросівок adidas Originals Falcon Dorf.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Кайлі Дженнер почала співпрацювати з adidas Originals, щоб представити кампанію Falcon. Оригінальна модель з'явилася у 1997 році як символ епохи, в якій жінки не боялися порушувати правила і відкрито висловлювати свою думку. Цікаво, що у цьому ж році народилася і сама Кайлі.

Кайлі Дженнер / Adidas
Кайлі Дженнер / Adidas

Я обожнюю стиль 90-х. Саме ними натхненна велика частина відтінків косметики мого бренду. Ці образи дійсно нагадують нам той час,
– розповіла Дженнер.

Новаторський дизайн кросівок доповнений панельним вставками з сітки і замші та прикрашений дзеркальними деталями. Крім того, нові моделі доповнені новими кольоровими акцентами – білий, рожевий, чорний і синій.

Кайлі Дженнер / Adidas
Кайлі Дженнер / Adidas

Кайлі Дженнер / Adidas
Кайлі Дженнер / Adidas

Кайлі Дженнер / Adidas
Кайлі Дженнер / Adidas

Кайлі Дженнер / Adidas
Кайлі Дженнер / Adidas

Теги: LifeStyle Мода Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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