Кайлі Дженнер у латексній сукні скопіювала образ Кім Кардашян: фото

21-річна Кайлі Дженнер, яка є найбагатшою представницею легендарної сім'ї Кардашян, відвідала світську вечірку у звабливому образі.

Для події Дженнер обрала міні-сукню з латексу відтінку чайної троянди. Такий образ вигідно підкреслив її об’ємні форми, а також акцентував увагу на струнких ногах.

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Кайлі Дженнер у латексній сукні

Цікаво, що такий же образ не раз обирала старша сестра Кайлі – Кім Кардашян. Останнім часом Дженнер черпає натхнення від модних виходів Кім і повторює їх.

Кім Кардашян

Кому з сестер більше личить сукня?