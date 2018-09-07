Кайлі Дженнер у латексній сукні скопіювала образ Кім Кардашян: фото
21-річна Кайлі Дженнер, яка є найбагатшою представницею легендарної сім'ї Кардашян, відвідала світську вечірку у звабливому образі.
Для події Дженнер обрала міні-сукню з латексу відтінку чайної троянди. Такий образ вигідно підкреслив її об’ємні форми, а також акцентував увагу на струнких ногах.
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Кайлі Дженнер у латексній сукні
Цікаво, що такий же образ не раз обирала старша сестра Кайлі – Кім Кардашян. Останнім часом Дженнер черпає натхнення від модних виходів Кім і повторює їх.
Кім Кардашян
Кому з сестер більше личить сукня?
Джерело: 24 Канал
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