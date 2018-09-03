Кайлі Дженнер в неоновому бікіні засмагає з дочкою: зворушливі фото

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер показала шанувальникам ніжні фотографії з семимісячною дочкою Стормі.

Кайлі Дженнер опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Кайлі похизувалася фігурою у неоновому купальнику, а маленька Стормі одягнена у злитий купальник та солом'яний капелюх.



Кайлі Дженнер з дочкою / Instagram



Кайлі Дженнер з дочкою / Instagram

Крім того, батько Стормі, репер Тревіс Скотт опублікував в Instagram спільні кумедні знімки з дочкою.

"Я завжди буду захищати твою усмішку", – прокоментував фото Тревіс.



Тревіс Скотт з дочкою Стормі / Instagram



Тревіс Скотт з дочкою Стормі / Instagram

Нагадаємо, Кайлі Дженнер розповіла, які б'юті поради хоче дати своїй донечці. На думку 21-річної Кайлі Дженнер, потрібно не боятися експериментів і бути безтурботним. За словами моделі, вона буде дозволяти дочці експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом і бути тим, ким вона хоче стати.