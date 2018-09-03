18:13
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Кайлі Дженнер в неоновому бікіні засмагає з дочкою: зворушливі фото

639 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер показала шанувальникам ніжні фотографії з семимісячною дочкою Стормі.

Кайлі Дженнер опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Для успіху потрібно кохатися з чорним: екс-бойфренд Кайлі Дженнер шокував скандальною заявою

Кайлі похизувалася фігурою у неоновому купальнику, а маленька Стормі одягнена у злитий купальник та солом'яний капелюх.

кайлі дженнер
Кайлі Дженнер з дочкою / Instagram

кайлі дженнер
Кайлі Дженнер з дочкою / Instagram

Крім того, батько Стормі, репер Тревіс Скотт опублікував в Instagram спільні кумедні знімки з дочкою.

"Я завжди буду захищати твою усмішку", – прокоментував фото Тревіс.


Тревіс Скотт з дочкою Стормі / Instagram


Тревіс Скотт з дочкою Стормі / Instagram

Нагадаємо, Кайлі Дженнер розповіла, які б'юті поради хоче дати своїй донечці. На думку 21-річної Кайлі Дженнер, потрібно не боятися експериментів і бути безтурботним. За словами моделі, вона буде дозволяти дочці експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом і бути тим, ким вона хоче стати.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Кайлі Дженнер Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
сьогодні, 18:02 ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
Анастасія Можаровська
Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
сьогодні, 17:01 Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
Богдан Яременко
Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
сьогодні, 16:53 Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
Олександра Кравчук
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сьогодні, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
сьогодні, 15:02 Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
Андрій Воропаєв
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук