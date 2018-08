Кайлі Дженнер в образі богині знялася в кліпі Тревіса Скотта: відео

Репер Тревіс Скотт презентував кліп на свою пісню "Stop being trying to be God", у якому знялася його кохана дівчина, зірка реаліті-шоу про "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер.

У новому ролику "Stop being trying to be God" ("Припини намагатися бути Богом") часом зображені біблійні сюжети: сам Скотт гуляє серед овець, потім проводить обряд хрещення, пізніше постає в ролі Бога на небесах.

Кайлі Дженнер зіграла роль богині, яка одягнена у золоте вбрання і випромінює світло. Дівчина символічно з'являється з маленьким ягням на руках, по губах якого можна прочитати назву пісні.



Кайлі Дженнер у кліпі "Stop being trying to be God"

Крім того, у кліпі також знявся британський співак Джеймс Блейк.

Travis Scott – Stop being trying to be God: дивіться відео

Після публікації відеокліпу в YouTube Тревіс Скотт показав фото їхньої з Кайлі піврічної дочки Стормі, яка одягнена у боді з назвою його нового альбому "Astroworld".

"Повертайся додому, моє малятко. Будь готова до рок-н-ролу!" – прокоментував знімок Скотт.