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Кайлі Дженнер в образі богині знялася в кліпі Тревіса Скотта: відео

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Скріншот з відео

Репер Тревіс Скотт презентував кліп на свою пісню "Stop being trying to be God", у якому знялася його кохана дівчина, зірка реаліті-шоу про "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер.

У новому ролику "Stop being trying to be God" ("Припини намагатися бути Богом") часом зображені біблійні сюжети: сам Скотт гуляє серед овець, потім проводить обряд хрещення, пізніше постає в ролі Бога на небесах.

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Кайлі Дженнер зіграла роль богині, яка одягнена у золоте вбрання і випромінює світло. Дівчина символічно з'являється з маленьким ягням на руках, по губах якого можна прочитати назву пісні.

кайлі дженнер
Кайлі Дженнер у кліпі  "Stop being trying to be God"

Крім того, у кліпі також знявся британський співак Джеймс Блейк.

Travis Scott – Stop being trying to be God: дивіться відео

 

Після публікації відеокліпу в YouTube Тревіс Скотт показав фото їхньої з Кайлі піврічної дочки Стормі, яка одягнена у боді з назвою його нового альбому "Astroworld".

"Повертайся додому, моє малятко. Будь готова до рок-н-ролу!" – прокоментував знімок Скотт.

 

Come home my baby ready to rock and roll. !!!!

Допис, поширений flame (@travisscott)

 

Теги: LifeStyle Музика Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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