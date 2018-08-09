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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кайлі Дженнер в об'єктиві українки Саші Самсонової: нова зваблива зйомка

652 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото з Іnstagram

Зірка реаліті-шоу та власниця бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер показала нову фотосесію, автором якої стала українка Саша Самсонова.

На чорно-білих кадрах Кайлі зображена у звабливій позі на ліжку. Дженнер також продемонструвала струнку фігуру, а як відомо, вони лише у лютому стала мамою.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Самсонова часто співпрацює з сестрами Дженнер, нещодавно вона знімала Кендалл у сексуальному латексному боді.

Теги: Мода LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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