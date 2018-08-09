Кайлі Дженнер в об'єктиві українки Саші Самсонової: нова зваблива зйомка
Зірка реаліті-шоу та власниця бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер показала нову фотосесію, автором якої стала українка Саша Самсонова.
На чорно-білих кадрах Кайлі зображена у звабливій позі на ліжку. Дженнер також продемонструвала струнку фігуру, а як відомо, вони лише у лютому стала мамою.
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Самсонова часто співпрацює з сестрами Дженнер, нещодавно вона знімала Кендалл у сексуальному латексному боді.
Джерело: 24 Канал
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