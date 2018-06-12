Кайлі Дженнер видалила всі фото доньки в Instagram: названо причину

Світська левиця та учасниця шоу "Сімейство Кардашян" несподівано видалила всі фото 4-місячної донечки Стормі в Instagram. За словами інсайдерів, Кайлі погрожують викрасти доньку.

Про це повідомляють джерела у виданні The Sun.

Якщо раніше Кайлі Дженнер регулярно ділилась миловидними фото та відеороликами з донькою від репера Тревіса Скотта, то зараз цих фото на її сторінці в Instagram більше немає.

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Рішення видалити всі світлини доньки Кайлі прийняла в понеділок, 11 червня.



Кайлі Дженнер з донькою Стормі

"В соціальних мережах росте кількість тролів, які називають доньку Кайлі "гидкою" та надсилають масу інших образливих фраз. Кайлі через це дуже засмучена, оскільки деякі з цих коментарів являються прямими погрозами викрасти її", – додав інсайдер.

З усіх фото з донечкою Стормі гламурна матуся вирішила залишити лише одне з перших фото, де новонароджена дівчина тримає Кайлі за палець.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 6 Лют 2018 р. о 1:14 PST

Нагадаємо, що на останньому фото, яке 20-річна Дженнер опублікувала в Instagram, вона обрізала обличчя своєї доньки, залишивши лише її одне око. Після гнівних коментарів користувачів, які не схвалили таке фото, Кайлі відповіла, що: "Я вирізала фотографії своєї дитини, тому що я не ділюся її знімками зараз". Після такої заяви дівчина видалила всі фото доньки в Instagram.