Кайлі Дженнер відмовилась від ін'єкцій краси і приємно шокувала фанатів: фотопорівняння

Світська левиця Кайлі Дженнер опублікувала нові фото, на яких фанати помітили її зміни у зовнішності. Зірка, яка звикла застосовувати такі ін'єкції краси як філери для збільшення губ, постала на фото без них.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Нові фото Кайлі Дженнер зібрали не лише більше семи мільйонів вподобань користувачів, а й стали об'єктом обговорень зміненого вигляду зірки.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 8 Лип 2018 р. о 5:34 PDT



Кайлі Дженнер без філерів в губах

Щоб не провокувати ще більше чуток навколо її зовнішності, Кайлі одразу написала в коментарях, що позбулася всіх філерів. Коментарі лише схвально прийняли її рішення і відзначили позитивними коментарями: "Ти стала ще гарніше", "Розумниця, Кайлі, ти подаєш правильний приклад молоді" та багато інших.

Як відомо, Дженнер вдалась до пластичної хірургії у досить юному віці. У свої 16 років вона, зокрема, збільшила губи, оскільки сумний досвід з її колишнім бойфрендом надто сильно вплинув на неї. Тоді він їй сказав, що "для таких тонких губ вона непогано цілується". Після цього Кайлі вирішила вдатись до ін’єкцій краси. У 2015 році вона також випустила власну лінійку блисків і помад Kylie Kosmetics, які візуально збільшували об’єм губ.

Кайлі Дженнер з філерами в губах і без:

Що таке філер? Філер – це наповнювач для локальних ін'єкцій, які використовують в контурній пластиці лиця без хірургічного втручання. Цією послугою користується багато зірок шоу-бізнесу, зокрема Анджеліна Джолі, Наталі Портман, Меган Фокс, Мадонна та Кім Кардашян.