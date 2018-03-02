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Кайлі Дженнер вперше показала доньку Стормі: зворушливе фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото з соцмереж

Світська левиця та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер наслідувала свою сестру Кім та вслід за нею опублікувала власне фото з маленькою донькою Стормі.

Відповідні фото з'явились на Instagram-сторінці Кайлі.

На них зірка позує в стильному темно-зеленому костюмі з білими кросівками. Свою донечку вона одягнула у чарівний білий комбінезон.

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"Моє дитя-янголя сьогодні святкує 1 місяць", – йдеться в підписі до фотографій Кайлі.


Кайлі Дженнер з донькою Стормі

Лише за 8 годин з моменту публікації фото допис вподобало більше 8 мільйонів користувачів.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер народила доньку Стормі 1 лютого 2017 року. Всю свою вагітність вона приховувала новину про народження первістка.

Батьком доньки став репер і її бойфренд Тревіс Скотт, однак екс-хлопець Кайлі – Тайга, заявив, що теж може бути батьком доньки, тому що в час їхнього розлучення і час зачаття дитини вони ще були в сексуальних стосунках.

Хто така Кайлі Дженнер?

Кайлі наймолодша із сестер знаменитого сімейства Дженнер-Кардашян. Разом з батьками, братами і сестрами знімається в реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".

Кайлі має власний косметичний бренд "Kylie Cosmetics".

Теги: LifeStyle Діти Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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