Кайлі Дженнер вперше показала обличчя своєї дитини

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер вперше після народження донечки показала її обличчя.

Відповідне фото світська левиця розмістила на сторінці Instagram.

Як відомо, 1 лютого 2018 року сестра Кім Кардашян народила доньку Стормі. Упродовж вагітності вона приховувала інформацію про очікування первістка. Згодом Кайлі Дженнер вперше показала фото з новонародженою.

Досі зірка реаліті-шоу приховувала обличчя донечки, однак тепер прихильники мають змогу помилуватись ніжними кадрами. На відео дитина лежить в білому комбінезоні та пухкій ковдрочці.

Моя мила дівчинка,

– лаконічно написала Кайлі Дженнер.

Допис, поширений Kardashians (@kardashianxo_) 3 Бер 2018 р. о 12:40 PST

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер є наймолодшою сестрою Кім Кардашян. Батьком новонародженої доньки став репер і її бойфренд Тревіс Скотт. Проте екс-хлопець світської левиці Тайга, заявив, що теж може бути батьком дівчинки, бо, за його підрахунками, на час зачаття вони з Кайлі ще мали інтимні стосунки.