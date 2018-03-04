Кайлі Дженнер вперше показала обличчя своєї дитини
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер вперше після народження донечки показала її обличчя.
Відповідне фото світська левиця розмістила на сторінці Instagram.
Як відомо, 1 лютого 2018 року сестра Кім Кардашян народила доньку Стормі. Упродовж вагітності вона приховувала інформацію про очікування первістка. Згодом Кайлі Дженнер вперше показала фото з новонародженою.
Досі зірка реаліті-шоу приховувала обличчя донечки, однак тепер прихильники мають змогу помилуватись ніжними кадрами. На відео дитина лежить в білому комбінезоні та пухкій ковдрочці.
Моя мила дівчинка,
– лаконічно написала Кайлі Дженнер.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер є наймолодшою сестрою Кім Кардашян. Батьком новонародженої доньки став репер і її бойфренд Тревіс Скотт. Проте екс-хлопець світської левиці Тайга, заявив, що теж може бути батьком дівчинки, бо, за його підрахунками, на час зачаття вони з Кайлі ще мали інтимні стосунки.