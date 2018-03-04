14:57
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кайлі Дженнер вперше показала обличчя своєї дитини

404 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер показала обличчя доньки
Кайлі Дженнер показала обличчя доньки / Фото з вільних джерел

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер вперше після народження донечки показала її обличчя.

Відповідне фото світська левиця розмістила на сторінці Instagram.

Як відомо, 1 лютого 2018 року сестра Кім Кардашян народила доньку Стормі. Упродовж вагітності вона приховувала інформацію про очікування первістка. Згодом Кайлі Дженнер вперше показала фото з новонародженою.

Досі зірка реаліті-шоу приховувала обличчя донечки, однак тепер прихильники мають змогу помилуватись ніжними кадрами. На відео дитина лежить в білому комбінезоні та пухкій ковдрочці.

Моя мила дівчинка,
– лаконічно написала Кайлі Дженнер.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер є наймолодшою сестрою Кім Кардашян. Батьком новонародженої доньки став репер і її бойфренд Тревіс Скотт. Проте екс-хлопець світської левиці Тайга, заявив, що теж може бути батьком дівчинки, бо, за його підрахунками, на час зачаття вони з Кайлі ще мали інтимні стосунки.

Теги: LifeStyle Діти Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук