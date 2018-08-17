Кайлі Дженнер вперше прикрасила обкладинку Vogue: фото
Світська левиця та зірка шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер вперше знялася для обкладинки Vogue Australia.
Це дебют для 21-річної Кайлі, а от її сетри Кендалл Дженнер та Кім Кардашян не раз знімалися для цього журналу.
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Кайлі Дженнер для Vogue Australia
Красуню сфотографувала Джекі Нікерсон у стильних образах та з мінімалістичним макіяжем.
Кайлі також дала інтерв'ю, в якому розповіла про свою доньку Стормі і стосунки з бойфрендом Тревісом Скоттом.
Джерело: 24 Канал
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