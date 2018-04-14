Кайлі Дженнер вразила раптовою зміною іміджу: яскраві фото

Світська левиця та зірка шоу про "Сімейство Кардашян" не лише сьогодні встигає доглядати за своєю 2-місячною донечкою Стормі, а й слідкувати за своїм зовнішнім виглядом.

Лише вчора зірка продемонструвала спокусливі формі у сукні, прогулюючись з донькою на вулиці, як вже сьогодні вона сміливо продемонструвала свій новий образ.

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Так, Кайлі тепер із брюнетки перетворилась у справжню ляльку Барбі, – вона вирішила пофарбувати своє довге волосся у яскравий рожевий колір. 20-річна дівчина вже встигла зробити декілька звабливих фотографій у новому амплуа, отримавши багато схвальних відгуків у коментарях та майже 5 мільйонів вподобань.

"Я не звичайна матуся, я крута матуся", – йдеться у підписі до фото Кайлі в Instagram.



Кайлі Дженнер з новим кольором волосся

Варто додати, що раніше Кайлі часто експериментувала з відтінками волосся. До прикладу, у вересні минулого року дівчина пофарбувала волосся у ніжно-рожевий колір.