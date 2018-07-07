Кайлі Дженнер з фламінго знялась у зйомці для українського фотографа: нові фото
Світська левиця Кайлі Дженнер вже давно співпрацює з українським фотографом Сашою Самсоновою. Близько року тому зірка взяла участь у новій фотосесії, деякі кадри з яких оприлюднила лише зараз.
Зіркова матуся Кайлі, яка ретельно приховувала свою вагітність і в лютому народила донечку Стормі від репера Тревіса Скотта, на минулорічній зйомці постала в декількох гарячих образах.
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Можна припустити, що тоді Кайлі перебувала на перших місяцях вагітності. Для пікантної зйомки дівчина приміряла декілька гламурних образів у рожевих тонах, позуючи з птахами фламінго, мотоциклом та штучними саджанцями.
"Throw Back Thursdaу (повертаючись в четвер, – 24 Канал) до мого дня народження 1 рік тому. Я не можу повірити, що мені виповниться 21 вже наступного місяця!", – йдеться в дописі до фото Кайлі в Instagram.
Варто додати, що день народження Кайлі настане 10 серпня.