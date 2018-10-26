Кайлі Дженнер з коханим придбала розкішний маєток в Беверлі-Гіллз

Світська левиця Кайлі Дженнер вирішила переїхати у спільне житло зі своїм коханим та батьком первістка Тревісом Скоттом. Зірка придбала стильний особняк за 13,45 мільйона доларів.

Про це повідомляють на Harper's Bazaar.

Хоч пара вже близько 1,5 року перебуває в стосунках та виховує кількамісячну доньку Стормі, закохані часто жили окремо через завантажені графіки. Схоже, Кайлі і Тревіс наважились на купівлю власного житла, придбавши будинок престижному районі Лос-Анджелеса Беверлі-Гіллз.

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На території будинку розміщений великий басейн та простора відпочинкова зона, посаджено багато зелені, а в будинку вдало розташувались спальня, кухня, ванні кімнати та інші зручності. Варто додати, що новий маєток розміщений недалеко від місця, де живуть інші члени сім'ї Кардашьян-Дженнер.