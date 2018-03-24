Кайлі Дженнер зачарувала милими знімками з донькою

Молодша сестра Кім Кардашян похизувалась ніжними знімками зі своєю новонародженою донькою. Дівчинка дуже схожа на Кайлі Дженнер. Зі знімків видно, що малятко успадкувало пишні губи зіркової мами.

Модель Кайлі Дженнер народила доньку 1 лютого 2018 року. Дівчинці зірка дала незвичне ім'я – Стормі. Спершу модель приховувала інформацію, що очікує на появу дитини, але згодом ЗМІ таки дізнались про поповнення в сім'ї Кардашянів.

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Після народження дівчинки молода мама швидко повернула колишню форму та не перестає публікувати милі знімки своєї чарівної донечки, яка з перших днів життя "позує" перед камерою. На нових світлинах Кайлі Дженнер, опублікованих на Instagram-сторінці, зірка лежить біля Стормі та робить селфі з дитиною. Знімки модель показала в стильних чорно-білих тонах.

Варто зазначити, що молода мама виглядає розкішно. Перед фотосесією Кайлі Дженнер стильно підвела очі та губи, що видно на знімках. Західні ЗМІ відзначають, що макіяж зірка зробила косметикою власного бренду.



Кайлі Дженнер з донькою



Сестра Кім Кардашян показала милі фото з дитиною



Кайлі Дженнер зробила фотосесію з дитиною