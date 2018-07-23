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Кайлі Дженнер знялась у спокусливій фотосесії для українки: фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Світська левиця Кайлі Дженнер зачарувала новими знімками, на яких позує в об’єктиві українського фотографа Саші Самсонової. Дівчина вже декілька років фотографує ціле сімейство Кардашян-Дженнер.

Нові світлини зіркова матуся Кайлі опублікувала у своєму Instagram. На знімках Дженнер позує в сукні на бретельках з тигровим принтом, яке розлітається на повітрі.

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Пустельна територія чудово поєдналась з образом Кайлі, а сама дівчина впевнено продемонструвала свої пишні сідниці та апетитну фігуру. Лише за 6 годин після публікації фото їх оцінило більше 3 мільйонів користувачів в Instagram.

Варто додати, що для нових фото Кайлі не вдалась до "ін'єкцій краси" на губах.

Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Мода
Джерело: 24 Канал
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