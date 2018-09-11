Кайлі Дженнер знялася у яскравих образах для трьох обкладинок глянцю: фото

Світська левиця Кайлі Дженнер, яка є найбагатшою представницею легендарної сім'ї Кардашян, прикрасила три обкладинки свіжого номеру британського журналу Glamour.

Нові знімки Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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21-річна зірка позувала у яскравих образах, які нагадують 80-ті роки. Так, Кайлі Дженнер продемонструвала різні варіанти макіяжу: від нюдових відтінків до яскравих і насичених кольорів.



Кайлі Дженнер / Glamour UK



Кайлі Дженнер / Glamour UK



Кайлі Дженнер / Glamour UK

Нагадаємо, екс-хлопець зірки реаліті-шоу Кайлі Дженнер репер Tyga дав скандальне інтерв'ю, у якому розповів, що думає про успіх екс-дівчини. Зокрема він наголосив, що без нього Кайлі не досягла б жодного успіху.