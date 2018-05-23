Кайлі Міноуг в міні-сукні відзначила 50-річчя танцями на ліжку

Австралійська поп-діва Кайлі Міноуг стала головною героїнею травневого номера модного журналу Vogue Австралія. Фотосесія, що прикрасила сторінки глянцю, присвячена ювілею співачки.

Вітаючи Міноуг з днем ​​народження, редакція австралійського Vogue описала її, як жінку, яка завжди посміхається.

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"Кайлі Міноуг танцює на ліжку в міні-сукні Schiaparelli. Її довге світле волосся розсипом лягає на її обличчя, наповнене абсолютною дитячою радістю. З закритими очима, вона блаженно усміхається. Вона посміхається завжди. Вона відзначає не тільки свій день народження. 12 років без раку. 30 років в музичній індустрії", –повідомляє видання.

В інтерв'ю співачка зізнається, що вона дуже емоційна і чутлива.

"Так, я дуже чутлива, але в той же час я вмію протистояти труднощам і це робить мене людиною з дуже суперечливим характером. Я можу звести з розуму будь-кого. Я Близнюки і це вічне "так-ні", "ні-так". Але я також дуже прагматична. Мені дуже пощастило в житті. У мене завжди були можливості і це стосується не тільки моєї кар'єри. Для мене завжди були відкриті всі двері. Це моя доля", – повідомила вона.