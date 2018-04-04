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Спорт IQ: Кайтбординг

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Вони пройшли шлях від вісників небесних знамень до дитячих іграшок. А потім від предмета недільних забав до об'єкта спортивних пристрастей тих, кому екстремальний спорт майже замінив релігію.

Повітряні змії. Вони старі, як світ, але люди досі відкривають їх заново. Цікаво, що перші повітряні змії почали робити саме китайці з бамбука і листя рослин.

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Та коли така іграшка потрапляє до рук екстремалів, вони без проблем вигадують, як з її допомогою ризикнути власним здоров’ям. Повітряний змій дозволив людям підкорити одразу кілька стихій.

Сноукайтинг – це своєрідний симбіоз сноуборду з використанням повітряного змія. Тобто, сила енергії повітряного змія буде тягнути за собою спортсмена, який буде набирати швидкість на сноуборді, на рівній поверхні, і виїжджати на спеціально облаштовані фігури на озері чи спеціальному майданчику і буде виконувати певні трюки.

Кайтбординг – справа вільних людей, які не бояться виходити за рамки. Вони не готові чекати з моря погоди, а тому улюблений екстремальний спорт перенесли із мокрої доріжки на жорстку і холодну.

Більше про екстремальний вид спорту з використанням повітряного змія – дивіться у програмі.

Теги: Спорт IQ Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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