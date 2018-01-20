Кайя Гербер стала обличчям відомого косметичного бренду: фото

Американський дизайнер Марк Джейкобс, який один з перших розглянув потенціал юної доньки Сінді Кроуфорд – Кайі Гербер – запросив модель знову стати обличчям лінійки Marc Jacobs Beauty.

У рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty весна-літо 2018 16-річна Гербер приміряла несподіваний образ в східному стилі з акцентом на макіяжі очей.

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Кайя Гербер в рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty

Підкреслює настрій зйомки яскраво-жовта сукня, розшита блискітками, і сатиновий тюрбан, створив який британський шляпник Стівен Джонс. Сама ж рекламна кампанія показує не тільки красу дівчини, але і заодно демонструє нову туш бренду – Velvet Noir Major Volume Mascara.



Кайя Гербер в рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty