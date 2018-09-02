Кайя Гербер з братом Преслі стала зіркою реклами Calvin Klein Jeans

16-річна модель Кайя Гербер, яка вже завтра святкуватиме своє 17-річчя, знялась у модному кампейні осінньої колеції бренду Calvin Klein Jeans. Для фотосесії запросили також її старшого брата Преслі Гербера.

Окрім зіркових родичів у рекламі стильних новинок взяли участь ще 36 моделей. Всі вони приміряли модні джинсові новинки, позуючи на фоні американських гір. Автором фотоісторії став бельгійський фотограф Віллі Вандерперре.

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Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein) 30 Сер 2018 р. о 9:11 PDT

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein) 30 Сер 2018 р. о 3:22 PDT

В одному з відеороликів Кайя і Преслі згадують про свої перші кроки в моделінгу та розповідають про сімейні стосунки. Варто нагадати, що мамою моделей є відома Сінді Кроуфорд, яка досі залишається однією з найвпізнаваніших моделей світу.

В іншому відео молоді зірки висловлюють свою думку про проблеми сучасної Америки, до прикладу, про політичну ситуацію, систему освіти і охорону здоров'я, а також додають, що найголовніше у цьому світі – це залишитись відкритим одне до одного та дарувати якомога більше любові рідним.