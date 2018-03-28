Кайя Гербер знялася для Chanel: елегантні фото
16-річна Кайя Гербер впевнено підкорює світ моди: дівчина знялася для рекламної кампанії нових сумок Chanel.
Креативний директор бренду Карл Лагерфельд, який вибрав Кайю героїнею фотосесії, виступив у ролі фотографа. Зйомка відбувала у паризькій квартирі Габріель Шанель на вулиці Камбон.
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Кайя позувала у елегантних образах, лежачи на дивані.
Варто відзначити, що минулого року юна Гербер дебютувала на подіумі і відразу стала музою Лагерфельда. А у січні 2018-го вона брала участь в показі Chanel на Тижні моди у Парижі.
Джерело: 24 Канал
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