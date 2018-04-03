Кайя Гербер знялася у ніжній рекламі парфумів: фото і відео

16-річна модель Кайя Гербер стала головною героїнею реклами парфумів Daisy Love від бренду Marc Jacobs.

На кадрах Кайя гадає на пелюстках ромашки, чи закоханий у неї таємничий прихильник. Daisy Love від Marc Jacobs – це новий жіночий аромат. Парфуми належить до групи квіткових, деревних, мускусних.

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Допис, поширений Kaia (@kaiagerber) 2 Кві 2018 р. о 10:00 PDT

Варто відзначити, що рік 16-річної Гербер розпочався успішно: вона знялася для Chanel та брала участь у Тижнях моди у Парижі, Мілані та Лондоні.

Допис, поширений Marc Jacobs Fragrances (@marcjacobsfragrances) 2 Кві 2018 р. о 11:51 PDT

Допис, поширений Marc Jacobs Fragrances (@marcjacobsfragrances) 2 Кві 2018 р. о 7:54 PDT