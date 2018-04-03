Кайя Гербер знялася у ніжній рекламі парфумів: фото і відео
16-річна модель Кайя Гербер стала головною героїнею реклами парфумів Daisy Love від бренду Marc Jacobs.
На кадрах Кайя гадає на пелюстках ромашки, чи закоханий у неї таємничий прихильник. Daisy Love від Marc Jacobs – це новий жіночий аромат. Парфуми належить до групи квіткових, деревних, мускусних.
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Варто відзначити, що рік 16-річної Гербер розпочався успішно: вона знялася для Chanel та брала участь у Тижнях моди у Парижі, Мілані та Лондоні.
Джерело: 24 Канал
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