Кайя Гербер знялася з котиком для Vogue: фото

16-річна модель Кайя Гербер показала результат зйомки для британського Vogue.

Кайя виклала фото у своєму Іnstagram.

Юна модель стала героїнею модної чорно-білої зйомки. На одному з кадрів Кайя позує у кардигані з пір’я, а на рукає тримає білого пухнастого котика.

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Варто відзначити, нещодавно Гербер дебютувала на обкладинці французького Vogue.