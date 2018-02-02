Кайя Гербер знялася з котиком для Vogue: фото
17:46, сьогодні 707 Читать новость на русском
16-річна модель Кайя Гербер показала результат зйомки для британського Vogue.
Кайя виклала фото у своєму Іnstagram.
Юна модель стала героїнею модної чорно-білої зйомки. На одному з кадрів Кайя позує у кардигані з пір’я, а на рукає тримає білого пухнастого котика.
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Варто відзначити, нещодавно Гербер дебютувала на обкладинці французького Vogue.
Джерело: 24 Канал
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