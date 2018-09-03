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Кайї Гербер – 17: еволюція стилю моделі у яскравих фото

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Кайї Гербер – 17: еволюція стилю моделі у яскравих фото
Кайї Гербер – 17: еволюція стилю моделі у яскравих фото / 24 Канал

Американська модель та донька Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, сьогодні святкує своє 17-річчя. Лише за останніх пару років їй вдалось досягнути небаченого успіху в модельній кар'єрі та стати однією з найвпізнаваніших зірок модного шоу-бізнесу.

Ще з дитинства Кайя Гербер була присутня на всіх світських заходах зі своїми зірковими батьками – супермоделлю Сінді Кроуфорд та бізнесменом Ранде Гербером. Відома матуся старалась прив'язати своїй красуні-доньці любов до стильних речей та багатотисячної публіки. Якщо у 2014 році крихітна Кайя, яка ховалась за плечима своєї матері Сінді ще не знала, як себе поводити на червоній доріжці, то вже сьогодні дівчина стала справжньою зіркою у модному середовищі та цілком самодостатньою супермоделлю, як її часто називають.

Читайте також: Кайя Гербер розповіла про настанови її зіркової мами Сінді Кроуфорд

Декілька років тому іменинниця Кайя Гербер підписала контракт з найвідомішою модельною агенцією IMG Models, до якої належать також такі моделі як Белла і Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер, Кара Делевінь та багато інших. Свій перший вихід на модний подіум юна знаменитість здійснила у вересні 2017 року, дебютуючи на показі бренду Calvin Klein. Відтоді її почали запрошувати на Тижні моди у Мілан, Париж, Нью-Йорк та інші модні столиці світу. Вона стала улюбленицею не одного модельєра, а кількість її вірних прихильників в Instagram сягає майже 4 мільйонів користувачів.


Кайя Гербер на показі Chanel на Тижні моди в Парижі, березень 2018

Пропонуємо дізнатись, як змінювався стиль та зовнішність моделі Кайї Гербер на червоних доріжках в яскравих фотографіях.


Кайя Гербер з мамою Сінді Кроуфорд, травень 2014 року


Кайя Гербер, вересень 2014 року


Кайя Гербер, жовтень 2015 року


Кайя Гербер, листопад 2015 року


Кайя Гербер, серпень 2016 року


Кайя Гербер, лютий 2017 року


Кайя Гербер, квітень 2017 року


Кайя Гербер, вересень 2017 року


Кайя Гербер, вересень 2017 року


Кайя Гербер, жовтень 2017 року


Кайя Гербер, серпень 2018 року

Теги: LifeStyle Мода Кайя Гербер
Джерело: 24 Канал
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