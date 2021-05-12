"Ти не бог, ти – гнида": у Казані люди у розпачі несуть квіти до стихійного меморіалу

У Казані люди організували стихійний меморіал біля школи, де внаслідок стрілянини загинули щонайменше 10 людей. Весь вечір і всю ніч небайдужі несли на місце трагедії квіти та іграшки.

Як повідомляють російські ЗМІ, меморіал організували біля казанської школи №175. Саме там 11 травня сталася трагедія.

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Вдень біля меморіалу постійно перебувало приблизно 100 людей. І навіть після заходу сонця люди продовжували приносити квіти. Російські силовики пускали їх групами по 20 осіб. Багато з людей несли м'які іграшки до місця трагедії, адже під час стрілянини загинули діти.

Чотирьом наймолодшим загиблим було лише 14 років . Загалом внаслідок стрілянини постраждали 21 людина, серед

Також люди приносили таблички до меморіалу. На одній з них було написано: "Ти не бог, ти – гнида". Її розмістив місцевий мешканець Казані. У такий спосіб він звернувся до стрілка Ільназа Галявієва. Під час допиту він запевнив, що ще кілька місяців тому усвідомив, що начебто є "богом". А невинних людей Галявієв вбив через ненависть.

У Казані організували стихійний меморіал / Фото "Медуза", МХБ, "Новая газета"

Табличка "Ти не бог, ти – гнида" біля меморіалу: дивіться відео

Люди організували імпровізований меморіал: дивіться відео

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