Член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський зазначив, що якби на Донбасі існував сепаратизм, то дискусія була б зовсім іншою. Втім, на його думку, ситуація на окупованих територіях зовсім інша.

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Росія захоче інші українські території

За словами Казанського, наразі не стоїть питання про те, щоб віддати Донбас і цим самим розв'язати питання миру в державі. Він зауважив, що Росія вже окупувала частину України й робитиме це надалі.

Якщо ми завтра відмовимося від Донецька та Луганська й скажемо, що вони нам непотрібні, то це означатиме, що лінія фронту перейде далі й Росія буде відвойовувати щоразу нові території,

– наголосив журналіст.

Казанський припустив, що Кремль й надалі просуватиме власну пропаганду, вважаючи, що Україна має бути проросійською.

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Кремлю потрібна вся Україна

За словами журналіста, наразі ватажки бойовиків не задоволені тією територією, на якій вони перебувають. Мовиться про Донеччину та Луганщину.

"Якщо знайдеться хтось, хто запропонує віддати їм все, то вони не заспокояться й скажуть, що їм потрібен Харків, Одеса, Запоріжжя. Ця ситуація не про сепаратизм, а про російську агресію", – наголосив член української делегації в ТКГ.

Казанський також припустив, що Росії потрібна вся територія України. Зважаючи на це, у Кремлі не заспокояться, поки не захоплять значну частину української держави. Журналіст підсумував, що окупанти не збираються зупинятися на теперішній лінії розмежування.

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