Казав, що відмажуть і житиме за кордоном, – сестра постраждалого у ДТП розповіла про мажора
Джерело:Newsroom
16-річний мажор, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, після аварії кричав на правоохоронців. Юнак казав, що його "відмажуть" і відповідальність за свій злочин він не понесе.
Про це розповіла сестра постраждалого Михайла. Він був пасажиром Infinity, якою керував неповнолітній Микола.
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Від сильного удару Михайло вилетів з вікна автівки та вдарився головою об рекламний стовп. Зараз він перебуває у реанімації з черепно-мозковою травмою та переломами рук, пише телеграм-канал "ХС | Харьков".
Мати мажора буцімто працює у прокуратурі, а тато – "м'ясний" олігарх
Марія поговорила з братом до того, як його госпіталізували. Він розповів, що був з компанією друзів, коли до них приїхав Микола. Той почав хвалитися новим автомобілем та запросив їх прокататися. Хлопець буцімто розповів, що водійські права йому подарували батьки.
Михайло знімав відео у салоні автомобіля, однак телефон після аварії, мовляв, викрали.
Вчора після ДТП Микола кричав, що його мама пов'язана з прокуратурою, і вона все вирішує, а тато м'ясний олігарх. На місці аварії їх не було. Приїжджав якийсь Колін друг та дружки батьків, які тикали гроші поліції просто у лікарні,
– розповіла Марія.
У салоні були ще 19-річний Валерій та 16-річна Ліза – дівчина мажора. Вона буцімто з бідної родини і батьки не можуть оплатити лікування. Водночас сім'я винуватця ДТП на контакт із родичами постраждалих не виходила.
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"Хоча це дівчина Колі, він зовсім не поцікавився її станом, весь час кричав поліції: "Та пішли ви всі на х*й, мене відмажуть, і я житиму за кордоном", – додала Марія.
Деталі моторошної ДТП у Харкові
- Трагедія трапилася близько 20:40. Неповнолітній водій Infinity проїхав на червоне світло та на шаленій швидкості врізався у Chevrolet, який виїжджав на перехрестя.
- Внаслідок аварії загинув 58-річний водій Chevrolet. Троє пасажирів мажора зазнали серйозних травм, а от сам винуватець фактично обійшовся подряпинами.
- Поліцейські заявили, що обидва керманичі були тверезими.
- Винуватця ДТП вже затримали. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці.