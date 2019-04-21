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      Казку про Червону Шапочку та десятки інших визнали сексистськими у Барселоні

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      "Червона Шапочка" пропагує сексизм, вирішили і школі Барселони
      "Червона Шапочка" пропагує сексизм, вирішили і школі Барселони / Rozetka.com.ua

      Зі шкільної бібліотеки Барселони вилучили 200 книжок, визнавши їх сексистськими. Днями в бібліотеці провели перевірку та виявили, що 30% літератури містить сексистські висловлювання та пропаганду гендерних стереотипів.

      Тепер ще шкіл в Іспанії подумують про очищення своїх бібліотек від дитячих книжок, які містять стереотипи і сексизм, повідомляє The Guardian.

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      Серед книжок, у яких виявили сексизм, зокрема, казка "Червона Шапочка" та популярна у католиків історія про святого Георга.

      Червона Шапочка казки сексизм Іспанія Барселона
      Казка про Червону Шапочку

      Усі 200 книжок були вилучені та замінені на менш сексистські. Тепер інші школи Барселони планують теж вилучити твори, які пропагують гендерна нерівність.

      У батьківському комітеті школи, що планує наслідувати цей приклад, зазначають, що такі заходи дуже важливі. Наголошують, що традиційна література ілюструє багато гендерних стереотипів, і добре буде замінити книжки на такі, що зламають ці стереотипи.

      У 5 років у дітей вже сформоване уявлення про гендерні ролі, вони розуміють, що значить бути хлопчиком і дівчинкою. Тому дуже важливо працювати над поняттям гендеру з пелюшок,
      – зазначила голова батьківського комітету Естель Клюзелла.

      Що таке сексизм? Набір забобонів та упереджене, негативне ставлення до людей або дискримінація людей за ознакою статі чи гендеру.

      blog_ava
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      Теги: Новини культури Діти і неповнолітні Освіта Гендерна рівність
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