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КБ "Луч" – українське підприємство, що відновлює ракетний щит нашої країни

Зроблено в Україні 37 Читать новость на русском

Зараз вони чи не головні ньюз-мейкери серед українських зброярів. Не минає й кількох місяців, як кияни презентують, якщо не нову розробку, то хоча б відео з випробовувань. Чиновники розсипаються в компліментах і запевняють – ракети КБ "Луч" не тільки не поступаються, а за своїми бойовими можливостями кращі, ніж аналогічна зброя сусіда-агресора.

Останньою новинкою, якою нещодавно похвалились у КБ, стала крилата ракета "Нептун". Вона може вражати як морські, так і наземні цілі. Ракети мають забезпечити надійну оборону морських кордонів, тож серед імовірних мішеней розглядають ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів та, в разі потреби, стратегічні мости та поромні переправи. До речі, це перша крилата ракета, яка з'явилась в Україні з моменту підписання Будапештського меморандуму 1994 року.

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Мабуть, найбільший резонанс викликала інша розробка киян – ракетний комплекс "Вільха", на яку покладають завдання відновити ракетний щит України. Головна її родзинка – унікальна система керування, що дозволяє коригувати політ завдяки імпульсним двигунам. І що вражає не менше – комплекс розробили всього за 2 роки.

Ракетний комплекс
Ракетний комплекс "Вільха"

Починали фактично з нуля, бо потрібного палива, двигуна, систем наведення та коректування не було. Зрештою, як і потрібної електроніки. Створюючи "Вільху", не використали жодної деталі, зробленої за кордоном. Усе – виключно вітчизняного виробництва. Між іншим у світі назбирається близько десятка країн, які володіють замкнутим циклом виробництва такої потужної зброї.

А от з цими розробками наші військові вже точно добре знайомі. Протитанкові ракетні комплекси від КБ "Луч" сміливо конкурують із закордонними аналогами. Корсар, до прикладу, найкраще підходить для піхоти. Важить 26 кілограмів, при цьому дальність польоту сягає 2,5 кілометрів. Мішенями можуть бути як танки, так і гвинтокрили чи безпілотники.

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Якщо потрібна більша потужність, столичні зброярі пропонують застосовувати Стугну–П. Дальність польоту – удвічі більша – 5 кілометрів. Ракета Р-2 своїм кумулятивним зарядом підриває динамічний захист, пропалює броню завтовшки 800 міліметрів і вибухає всередині мішені. Задля безпеки навідника додали пульт дистанційного керування, який дозволяє віддалитися від пускової установки на 50 метрів і вести вогонь по противнику зі схованки.

Стугна П
Стугна П

Кияни з кожним роком нарощують потужність виробництва. Якщо комусь може здатись, що про конструкторське бюро чути лише в останні роки, то насправді за їхніми плечима понад 50 років досвіду. В СРСР воно було головним розробником автоматизованих систем контролю та діагностики спеціальної авіаційної техніки.

Теги: Новини України Зроблено в Україні Зброя
Джерело: 24 канал
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