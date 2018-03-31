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Кемеровчанин, що втратив всю свою родину внаслідок пожежі у ТЦ, опублікував нове відео трагедії

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Кемеровчанин Ігор Востріков, який в пожежі у ТЦ "Зимова вишня" втратив всю свою родину, опублікував у соцмережі запис з камери відеоспостереження в момент початку пожежі.

Камера стояла в коридорі, куди виходили двері кінозалів. На записі видно, що коридор затягнуло димом приблизно через хвилину після початку пожежі. У цей момент люди почали вибігати з кінозалів. Двері всіх трьох залів не були замкнені, відвідувачі їх періодично відкривали.

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Сьогодні ми отримали нові матеріали, це вже під мою відповідальність, а мені, знаєте, все одно. Раніше людина давала, не хочеться було його підставляти, ми дали слово. Сьогодні я отримав це відео, слів нікому не давав, тому я вам зараз покажу,
зазначив Востріков.

Нагадаємо, масштабна пожежа у ТРЦ "Зимова вишня" в російському місті Кемерово сталась 25 березня. За офіційними даними, у ній загинуло 64 людини, з них – 41 дитина.

Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерові
Джерело: 24 Канал
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