Кендалл Дженнер – 23: найяскравіші образи зірки реаліті-шоу та модних показів
Кендалл Дженнер 3 листопада виповнилася 23 роки. Зараз дівчина одна з найуспішніших моделей сучасності. Їй вдалося вийти з тіні слави клану Кардашян-Дженнер і стати зіркою подіумів.
Модельна кар’єра Кендалл почалася у 14 років, коли вона підписала контракт з відомим модельним агентством Wilhelmina Models. Тоді вона знялася для відомого молодіжного бренду Forever 21, а також з'явилася на сторінках модних журналів OK! і TeenProm.
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Про Дженнер заговорили, як про перспективну модель, коли вона з'явилося на сторінках видання Paper в статті "Beautiful People".
У 2014 році Кендалл дебютувала на Тижнях моди. Її запросили дефілювати у Нью-Йорку, Лондоні та Парижі.
Уже в наступному сезоні юна зірка виходила на світові подіуми, представляючи колекції Chanel, Givenchy, Vera Wang, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Michael Kors, Diane Von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi, Ports 1961 Oscar de la Renta, Bottega Veneta, Pucci, Sonia Rykiel і Balmain.
Victoria's Secret Fashion Show, 2015:
The Met Gala, 2017:
American Music Awards, 2015:
Harper's Bazaar Icons, 2017:
Alexander Wang Spring Summer, 2017:
Cannes Film Festival, 2016:
Fendi Haute Couture, 2017:
Усі фото: Getty Images