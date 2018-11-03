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      Кендалл Дженнер – 23: найяскравіші образи зірки реаліті-шоу та модних показів

      1611 Читать новость на русском
      Кендалл Дженнер
      Кендалл Дженнер / 24 Канал

      Кендалл Дженнер 3 листопада виповнилася 23 роки. Зараз дівчина одна з найуспішніших моделей сучасності. Їй вдалося вийти з тіні слави клану Кардашян-Дженнер і стати зіркою подіумів.

      Модельна кар’єра Кендалл почалася у 14 років, коли вона підписала контракт з відомим модельним агентством Wilhelmina Models. Тоді вона знялася для відомого молодіжного бренду Forever 21, а також з'явилася на сторінках модних журналів OK! і TeenProm.

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      Про Дженнер заговорили, як про перспективну модель, коли вона з'явилося на сторінках видання Paper в статті "Beautiful People".

      У 2014 році Кендалл дебютувала на Тижнях моди. Її запросили дефілювати у Нью-Йорку, Лондоні та Парижі.

      Уже в наступному сезоні юна зірка виходила на світові подіуми, представляючи колекції Chanel, Givenchy, Vera Wang, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Michael Kors, Diane Von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi, Ports 1961 Oscar de la Renta, Bottega Veneta, Pucci, Sonia Rykiel і Balmain.

      Victoria's Secret Fashion Show, 2015:

      The Met Gala, 2017:

      American Music Awards, 2015:

      Harper's Bazaar Icons, 2017:

      Alexander Wang Spring Summer, 2017:

      Cannes Film Festival, 2016:

      Fendi Haute Couture, 2017:

      Усі фото: Getty Images

       

      playing dress up

      Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

       

      it's that time of year again ️? #Estee_Model @esteelauder

      Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

       

      Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
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