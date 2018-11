Кендалл Дженнер – 23: історія приголомшливого успіху зірки з Каліфорнії

Американська модель Кендалл Дженнер сьогодні святкує своє 23-річчя. Сестра знаменитих сестер Кардашян почала свою модельну кар’єру ще у підлітковому віці і вже у 2017 році стала найбільш високооплачуваною моделлю світу. Як їй вдалось стати першою зіркою фешн-індустрії – читайте далі в матеріалі.

Дитинство і перший заробіток

З дитинства до юної Кендалл було прикуто максимум уваги, адже вона знімалась в сімейному реаліті-шоу, яке триває до сьогодні, під назвою "Сімейство Кардашян". Вже у 2010 році про Кендалл та її рідну сестру Кайлі Дженнер вперше написати у статті Beautiful People в журналі Paper. В той час дівчата перейшли з навчання у приватних школах на домашнє у зв’язку з розвитком стрімкої кар’єри.

Юні Кендалл і Кайлі Дженнер

У 2013 сестри випустили ексклюзивну лінію одягу Kendall & Kylie від компанії PacSun, згодом і сумки та взуття для дочірньої марки Steve Madden "Madden Girl", а наступного року у продаж надійшла їхня спільно написана книга "Rebels: City of Indra: The Story of Lex and Livia". Звісно, під куруванням зіркової матусі Кріс Дженнер дівчата почали заробляти свої перші шалені гроші.

Модель з дитинства

Свою модельну кар’єру зірка почала в 14 років, коли вона долучилась до агентства Wilhelmina Models. Знаменитий фотограф Нік Саґлімбені створив для юної Кендалл Дженнер її перше портфоліо. Відтоді дівчинку почали запрошувати на рекламні зйомки модних брендів, на фотосесії для обкладинок дитячих та підліткових глянців і вже через 2 роки після старту вона дебютувала на престижному Тижні моди Mercedes-Benz в Нью-Йорку. У 2012 році Кендалл почала співпрацю з головним фотографом білизняного бренду Victoria’s Secret Расселом Джеймсом і знялась для багатьох журналів.



Кендалл Дженнер в об'єктиві фешн-фотографа Рассела Джеймса кілька років тому

Цілеспрямованість Кендалл настільки вразила фешн-світ, що у 18-річному віці її вирішили запросити в інше знамените модельне агентство The Society Management, в яке також входять Андріана Ліма, Вінні Харлоу та багато інших. Дівчина також співпрацює з агенствами Elite Paris і Elite London. Нова сторінка життя повністю змінила її модельну кар’єру, оскільки вона почала виходити на модні подіуми в речах таких іменитих брендів як Marc Jacobs, Givenchy, Chanel, Tommy Hilfiger, Fendi, Dolce & Gabbana, Balmain та багато інших.

Кендалл, яку ми знаємо сьогодні

Десятки рекламних кампаній, амбасадорство модних брендів, найкращі обкладинки світу і Тижні моди – це все чекало Кендалл, яка після стрімкого успіху у 2017 році зайняла першу позицію Forbes серед найбільш високооплачуваних моделей світу. Незважаючи на блискучу кар’єру, це коштувало моделі неабияких зусиль, адже зірка мала психологічні проблеми перед важливими модними заходами, через що матір Кріс Дженнер часто її супроводжувала і морально підтримувала.



Кендалл Дженнер з матір'ю Кріс Дженнер

Звісно, її походження та зв’язки дуже добре зіграли їй на руку, адже про зіркову сім’ю чули всі у Голлівуді та модній індустрії. Нещодавно Кендалл навіть вляпалась у неприємний інцидент, коли сказала, що не поважає тих моделей, які беруть участь у всіх показах підряд і не виявляють жодного авторського стилю, адже вона ретельно відбирає всі покази і зйомки, у яких сама бере участь. Після цього знамениті моделі знайшли на це свою відповідь і сказали, що не всі прийшли у модний світ з Лос-Анджелеса та знаменитої сім’ї, як це сталось з Дженнер. Кендалл вибачилась за свої слова і більше не поверталась до цієї теми.

А втім, Кендалл змогла продемонструвати всьому світу, що навіть у 23 роки можна досягти всього, чого бажаєш, якщо лише впевнено йти до мети і багато над собою працювати.

Кендалл Дженнер