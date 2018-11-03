18:23
3 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, сьогодні
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Кендалл Дженнер – 23: історія приголомшливого успіху зірки з Каліфорнії

      547 Читать новость на русском
      Кендалл Дженнер – 23: історія успіху
      Кендалл Дженнер – 23: історія успіху / 24 Канал

      Американська модель Кендалл Дженнер сьогодні святкує своє 23-річчя. Сестра знаменитих сестер Кардашян почала свою модельну кар’єру ще у підлітковому віці і вже у 2017 році стала найбільш високооплачуваною моделлю світу. Як їй вдалось стати першою зіркою фешн-індустрії – читайте далі в матеріалі.

      Дитинство і перший заробіток

      З дитинства до юної Кендалл було прикуто максимум уваги, адже вона знімалась в сімейному реаліті-шоу, яке триває до сьогодні, під назвою "Сімейство Кардашян". Вже у 2010 році про Кендалл та її рідну сестру Кайлі Дженнер вперше написати у статті Beautiful People в журналі Paper. В той час дівчата перейшли з навчання у приватних школах на домашнє у зв’язку з розвитком стрімкої кар’єри.

      Читайте також: Зробили порно і стали відомими, – Бон Джові гостро розкритикував родину Кардашян

      Кендалл і Кайлі Дженнер
      Юні Кендалл і Кайлі Дженнер

      У 2013 сестри випустили ексклюзивну лінію одягу Kendall & Kylie від компанії PacSun, згодом і сумки та взуття для дочірньої марки Steve Madden "Madden Girl", а наступного року у продаж надійшла їхня спільно написана книга "Rebels: City of Indra: The Story of Lex and Livia". Звісно, під куруванням зіркової матусі Кріс Дженнер дівчата почали заробляти свої перші шалені гроші.

      Модель з дитинства

      Свою модельну кар’єру зірка почала в 14 років, коли вона долучилась до агентства Wilhelmina Models. Знаменитий фотограф Нік Саґлімбені створив для юної Кендалл Дженнер її перше портфоліо. Відтоді дівчинку почали запрошувати на рекламні зйомки модних брендів, на фотосесії для обкладинок дитячих та підліткових глянців і вже через 2 роки після старту вона дебютувала на престижному Тижні моди Mercedes-Benz в Нью-Йорку. У 2012 році Кендалл почала співпрацю з головним фотографом білизняного бренду Victoria’s Secret Расселом Джеймсом і знялась для багатьох журналів.

      Кендалл Дженнер
      Кендалл Дженнер в об'єктиві фешн-фотографа Рассела Джеймса кілька років тому

      Цілеспрямованість Кендалл настільки вразила фешн-світ, що у 18-річному віці її вирішили запросити в інше знамените модельне агентство The Society Management, в яке також входять Андріана Ліма, Вінні Харлоу та багато інших. Дівчина також співпрацює з агенствами Elite Paris і Elite London. Нова сторінка життя повністю змінила її модельну кар’єру, оскільки вона почала виходити на модні подіуми в речах таких іменитих брендів як Marc Jacobs, Givenchy, Chanel, Tommy Hilfiger, Fendi, Dolce & Gabbana, Balmain та багато інших.

      Читайте також: Кендал Дженнер – 22: найяскравіші образи зірки реаліті-шоу та модних показів

      Кендалл, яку ми знаємо сьогодні

      Десятки рекламних кампаній, амбасадорство модних брендів, найкращі обкладинки світу і Тижні моди – це все чекало Кендалл, яка після стрімкого успіху у 2017 році зайняла першу позицію Forbes серед найбільш високооплачуваних моделей світу. Незважаючи на блискучу кар’єру, це коштувало моделі неабияких зусиль, адже зірка мала психологічні проблеми перед важливими модними заходами, через що матір Кріс Дженнер часто її супроводжувала і морально підтримувала.

      Кендалл Дженнер з матір'ю Кріс Дженнер
      Кендалл Дженнер з матір'ю Кріс Дженнер

      Звісно, її походження та зв’язки дуже добре зіграли їй на руку, адже про зіркову сім’ю чули всі у Голлівуді та модній індустрії. Нещодавно Кендалл навіть вляпалась у неприємний інцидент, коли сказала, що не поважає тих моделей, які беруть участь у всіх показах підряд і не виявляють жодного авторського стилю, адже вона ретельно відбирає всі покази і зйомки, у яких сама бере участь. Після цього знамениті моделі знайшли на це свою відповідь і сказали, що не всі прийшли у модний світ з Лос-Анджелеса та знаменитої сім’ї, як це сталось з Дженнер. Кендалл вибачилась за свої слова і більше не поверталась до цієї теми.

      А втім, Кендалл змогла продемонструвати всьому світу, що навіть у 23 роки можна досягти всього, чого бажаєш, якщо лише впевнено йти до мети і багато над собою працювати.

      Читайте також: Кендалл Дженнер стала "іконою моди десятиліття": стильні фото з вручення

      Кендалл Дженнер
      Кендалл Дженнер

      Теги: Мода LifeStyle Кендалл Дженнер
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      сьогодні , 18:00 Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      Дмитро Гнап
      Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян
      сьогодні , 17:00 Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян
      Віталій Дейнега
      Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії
      сьогодні , 16:00 Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії
      Блог Медіа
      Bohemian Rhapsody чи Show Must Go On: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
      сьогодні , 15:40 Bohemian Rhapsody чи Show Must Go On: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
      3 6688
      Шахтар – Динамо: анонс українського "класіко"
      сьогодні , 13:38 Шахтар – Динамо: анонс українського "класіко"
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук