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Кендалл Дженнер одягнула дивну і надто відверту сукню на день народження Каньє Веста

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото з відкритих джерел

Найбільш оплачувана модель Кендалл Дженнер стала однією з гостей на вечірці Каньє Веста в честь його 41-го дня народження. Для святкування 22-річна модель обрала дуже несподівану сукню.

Про це повідомляють на Hollywood Life.

Кендалл приміряла сукню-сорочку білого кольору з відвертим декольте, яка зав’язувала на талії дівчини. Образ Дженнер доповнила лаконічною зачіскою-хвостиком та нюдовим макіяжем.

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Кортні Кардашян (ліворуч), Кендалл Дженнер (по центру) і Кім Кардашян (праворуч)


Сестри Кардашян-Дженнер

Дружина Каньє Веста – Кім Кардашян, у свою чергу обрала вже традиційний сексуальний образ із короткого топу і довгої спідниці сірого кольору. Сестра Кім та Кендалл – Кортні Кардашян одягнула класичний чорний комбінезон з білими вставками.


Кортні (ліворуч) і Кім Кардашян (праворуч)

Сама ж вечірка Каньє Веста була тісно пов'язана з релізом його нового музичного альбому YE. Для іменника спеціально зробили торт у формі кам'янистих гір зі сніговими верхівками, взявши прототип з обкладинки альбому. Також на вечірку зробили спеціальне печеня з обличчям Каньє, а також каву з назвою альбому та його лицем.

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Каньє Вест (праворуч) з друзями


Святковий торт для Каньє Веста

Теги: LifeStyle Кендалл Дженнер Кім Кардашян Мода
Джерело: 24 Канал
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