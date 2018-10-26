Кендалл Дженнер одягнула сексуальне латексне боді на кадрах українського фотографа
Американська модель Кендалл Дженнер часто співпрацює з відомим українським фотографом Сашою Самсоновою. В розпал осіннього сезону зірка вирішила влаштувати ще одну пікантну фотозйомку.
Для нової фотозйомки Кендалл приміряла сексуальне червоне латексне боді, темні колготи з незвичайним орнаментом та чорні туфлі на підборах. Зірка впевнено позувала біля розкішного раритетного автомобіля, демонструючи свої вигідні стрункі форми.
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Для завершення образу Дженнер зробила легкий природній пучок волосся та нафарбувала губи червоною помадою.
Кендалл Дженнер у фотосесії Саші Самсонової
Кендалл Дженнер у фотосесії Саші Самсонової
Кендалл Дженнер у фотосесії Саші Самсонової
Джерело: 24 Канал
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