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Кендалл Дженнер оголила груди на фото в Instagram

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото з Іnstagram

22-річна модель та учасниця шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер, як і її зіркові сестри, обожнює оголюватися на публіці та викладати провокативні кадри у соціальні мережі.

Напередодні Кендалл поділилася новим цікавим кадром в Instagram, на якому зображена топлес.

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На фото, знятому у дзеркалі, дівчина позує у боді, яке не прикривало грудей Дженнер. Єдине, що зберегло скромність зірки – це два крихітні емоджі у вигляді морозива.

Кендалл Дженнер

Також нещодавно Кендалл виклала пікантний знімок топлес з келихом вина у ванній. Кадр набрав майже 5 мільйонів лайків, викликавши вибух захоплення у її шанувальників.

 

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Джерело: 24 Канал
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