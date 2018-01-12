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Кендалл Дженнер оголилася для глянцю: ефектні фото

10:12, сьогодні 2035 Читать новость на русском
Кендалл Дженнер для Harper's Baazar
Кендалл Дженнер для Harper's Baazar / www.harpersbazaar.com

Супермодель Кендалл Дженнер впевнено завойовує всі наймодніші обкладинки світу. Цього разу 22-річна зірка стала обличчям лютневого номеру Harper's Baazar у відвертому образі і з'явилася відразу на двох обкладинках.

Про це сповіщають на сайті видання.

Автором провокаційного фотосету став знаменитий фотограф Solve Sundsbo. Зірка приміряла декілька образів, однак найбільшу увагу привернули її оголені фото "у воді".

Читайте також: Не впізнати: Кендалл Дженнер знялася в незвичайному образі для V Magazine – фото

Окрім стильних знімків Harper's Baazar опублікував відверте інтерв’ю Кари Делевінь, яка розповіла про життя її подруги та сім'ї. Навіть оголений знімок з фотоісторії видання підписало як "оголена правда Кендалл Дженнер".

Теги: Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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