Кендалл Дженнер оголилася для глянцю: ефектні фото

Супермодель Кендалл Дженнер впевнено завойовує всі наймодніші обкладинки світу. Цього разу 22-річна зірка стала обличчям лютневого номеру Harper's Baazar у відвертому образі і з'явилася відразу на двох обкладинках.

Про це сповіщають на сайті видання.

Автором провокаційного фотосету став знаменитий фотограф Solve Sundsbo. Зірка приміряла декілька образів, однак найбільшу увагу привернули її оголені фото "у воді".

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Окрім стильних знімків Harper's Baazar опублікував відверте інтерв’ю Кари Делевінь, яка розповіла про життя її подруги та сім'ї. Навіть оголений знімок з фотоісторії видання підписало як "оголена правда Кендалл Дженнер".