Кендалл Дженнер показала гарячу фігуру в бікіні: фото
22-річна модель, молодша сестра Кім Кардашьян Кендалл Дженнер ділиться з шанувальниками пікантними світлинами у яскраво-жовтому купальнику їхнього спільного з сестрою бренду KENDALL + KYLIE.
Кедалл опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Моделі Кендалл Дженнер і Белла Хадід показали непристойний жест у ресторані: фото
Щоправда обличчя моделі на фото не видно. Проте шанувальники вражені звабливими формами тіла дівчини.
Кендалл Дженнер / Instagram
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Ердоган оголосив про свою перемогу на виборах до офіційного закінчення підрахунку голосівсьогодні, 23:40
-
Трамп закликає до негайної депортації "без суддів або суду" незареєстрованих іммігрантівсьогодні, 23:04
-
Чи будуть ефективними антиросійські санкції з боку України: думка політологасьогодні, 19:03
Коментарі