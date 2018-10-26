Кендалл Дженнер постала у чуттєвій фотосесії з конем для французького журналу
Американська модель Кендалл Дженнер не припиняє дивувати своїх шанувальників новими зйомками. Цього разу вона стала головною героїнею жовтневого номера Elle Франція.
Кендалл Дженнер знялася в стильній фотоісторії в образах модних брендів, продемонструвавши найкращі осінні тренди цього року: чоботи-ботфорти, класичні сорочки, піджаки, штани з бахромою та багато іншого, що дуже нагадувало дух Дикого Заходу.
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Кендалл Дженнер для Elle France
Зйомки відбувались біля величної історичної будівлі, а компанію моделі склав граціозний кінь. Автором нової fashion-історії став відомий фотограф Fred Meylan.
Кендалл Дженнер для Elle France
Кендалл Дженнер для Elle France
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Нагадаємо, що в схожій зйомці з конем Кендалл Дженнер приймала участь у травні, коли знімалась в рекламі для бренду Longchamp.