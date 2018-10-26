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      Кендалл Дженнер постала у чуттєвій фотосесії з конем для французького журналу

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      Американська модель Кендалл Дженнер не припиняє дивувати своїх шанувальників новими зйомками. Цього разу вона стала головною героїнею жовтневого номера Elle Франція.

      Кендалл Дженнер знялася в стильній фотоісторії в образах модних брендів, продемонструвавши найкращі осінні тренди цього року: чоботи-ботфорти, класичні сорочки, піджаки, штани з бахромою та багато іншого, що дуже нагадувало дух Дикого Заходу.

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      Кендалл Дженнер для Elle France
      Кендалл Дженнер для Elle France

      Зйомки відбувались біля величної історичної будівлі, а компанію моделі склав граціозний кінь. Автором нової fashion-історії став відомий фотограф Fred Meylan.

      Кендалл Дженнер для Elle France
      Кендалл Дженнер для Elle France

      Кендалл Дженнер для Elle France
      Кендалл Дженнер для Elle France

      Більше світлин дивіться у фотогалереї

      Нагадаємо, що в схожій зйомці з конем Кендалл Дженнер приймала участь у травні, коли знімалась в рекламі для бренду Longchamp.

      Теги: LifeStyle Фотоновини Мода Кендалл Дженнер
      Джерело: Got Celeb
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      Новини за 26 жовтня
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