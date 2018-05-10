20:44
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кендалл Дженнер посунула охоронця під час фотосесії на Met Gala: відео

1637 Читать новость на русском
Кендалл Дженнер на Met Gala
Кендалл Дженнер на Met Gala

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та модель Кендалл Дженнер проявила свою норовливість під час виходу на червоній доріжці Met Gala. Знаменитість посунула охоронця, який стояв біля неї під час фотосесії.

Met Gala – одна з найочікуваніших подій в Голлівуді. Зірки з прискіпливістю обирають стильні образи, які представляють на червоній доріжці балу. Знамениті красуні годинами чепуряться та щасливо позують перед фотокамерами, отримуючи надмірну увагу журналістів та громадськості. 

Читайте також: Ілон Маск на Met Gala 2018 показав свою нову кохану: фото

Однак своєю порцією слави зірки не бажають ділитись з іншими. Це довела Кендалл Дженнер, яка посунула охоронця, що заблизько підійшов до неї під час фотосесії. Чоловік не бачив, що заважає моделі професійно позувати перед десятками фотографів, тому швидко відійшов від зірки. 

Водночас на кадрах видно, що Кендалл Дженнер була не задоволена, що охоронець завадив їй на червоній доріжці. Сама манекенниця не мала наміру посунутись у своєму розкішному комбінезоні, а дещо нахабно віддалила чоловіка. 

Дивіться відео курйозної витівки Кендалл Дженнер на Met Gala:

 

Теги: LifeStyle Мода Met Gala
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 169
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 357
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1991
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1195
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 475
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук