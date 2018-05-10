Кендалл Дженнер посунула охоронця під час фотосесії на Met Gala: відео

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та модель Кендалл Дженнер проявила свою норовливість під час виходу на червоній доріжці Met Gala. Знаменитість посунула охоронця, який стояв біля неї під час фотосесії.

Met Gala – одна з найочікуваніших подій в Голлівуді. Зірки з прискіпливістю обирають стильні образи, які представляють на червоній доріжці балу. Знамениті красуні годинами чепуряться та щасливо позують перед фотокамерами, отримуючи надмірну увагу журналістів та громадськості.

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Однак своєю порцією слави зірки не бажають ділитись з іншими. Це довела Кендалл Дженнер, яка посунула охоронця, що заблизько підійшов до неї під час фотосесії. Чоловік не бачив, що заважає моделі професійно позувати перед десятками фотографів, тому швидко відійшов від зірки.

Водночас на кадрах видно, що Кендалл Дженнер була не задоволена, що охоронець завадив їй на червоній доріжці. Сама манекенниця не мала наміру посунутись у своєму розкішному комбінезоні, а дещо нахабно віддалила чоловіка.

Дивіться відео курйозної витівки Кендалл Дженнер на Met Gala: