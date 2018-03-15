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Кендалл Дженнер пояснила, чому її часто називають лесбійкою

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Кендалл Дженнер пояснила, чому її часто називають лесбійкою
Кендалл Дженнер пояснила, чому її часто називають лесбійкою / Vogue

Американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер в інтерв'ю для квітневого випуску журналу Vogue розповіла, що відчуває в собі чоловічу енергію, проте лесбійкою себе не вважає .

В інтерв'ю для Vogue вона розповіла про свою кар'єру, переживання та особисте життя. Зокрема, зірка розповіла, що думає з приводу того, що в мережі її часто називають лесбійкою.

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Дженнер розповіла, що так відбувається через те, що вона не веде себе так, як її сестри.

"Вони зазвичай говорять: "Ось я, а ось мій хлопець!". Всі ці чутки з'явилися через те, що ніхто не бачив мене з бойфрендом. Я не думаю, що в мені є щось лесбійське або бісексуальне. Хоча, хто знає? Я не проти експериментів. У мене ніколи не було такого досвіду ", – розповіла зірка реаліті-шоу.

Модель розповіла, що відчуває в собі чоловічу енергію, але це не означає, що вона трансгендер або лесбіянк, і що вона ніколи б цього не приховувала.

Дженнер також поділилася, як вона справляється з нервовими зривами.

"Мене часто запитували про те, що я роблю, щоб залишатися спокійною і зібраною, працюючи в такому напруженому графіку. Я завжди відповідаю: " Нічого ". Але коли я відчула, що маю проблеми зі здоров'ям, то вирішила спробувати трансцендентальну медитацію. Мені сподобалося ", – додала зірка.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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