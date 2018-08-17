Кендалл Дженнер сфотографувалася топлес для глянцю
22-річна модель та зірка соцмережі Кендалл Дженнер знялася оголеною для ювілейного випуску журналу LOVE #20.
Автор відвертої зйомки – фотограф Аласдір МакЛіллан. У фотосесії макіяж і зачіска Кендалл зроблені в стилі 60-х років, а на її груди спадає намисто з перлів.
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Кендалл Дженнер для LOVE #20
Раніше у мережі опублікували інший кадр з фотосесії для LOVE #20, на якому Дженнер також позує оголеною.
Джерело: 24 Канал
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