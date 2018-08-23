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Кендалл Дженнер вибачилась перед моделями після скандалу з інтерв’ю

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Супермодель Кендалл Дженнер нещодавно дала інтерв’ю модному глянцю The love Magazine і знялась у відвертій фотосесії. Цитата 22-річної дівчини про її модну кар’єру та скепсис щодо роботи інших моделей викликав неабияке обурення серед представників фешн-індустрії.

Зірка зазначала, що вона ретельно обирає, на подіуми яких показів вона виходить та в яких фотосесіях бере участь, адже безкінечна робота під час одного сезону її не цікавить і забирає занадто багато сил. Світові моделі, такі як Тедді Кінліван, Дарина Строкоус та інші обурились і прокоментували, що таку роботу виконують навіть культові зірки модної індустрії і не всі моделі змогли досягнути швидкого успіху, як Кендалл з Каліфорнії.

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Після негативної реакції в соцмережі прес-агент зірки заявив, що слова Кендалл були вирвані з контексту. Але згодом Дженнер вибачилася перед моделями за образливі висловлювання у серії кількох Twitter-постах.

"Ці дівчата роблять все можливе, щоб побудувати кар'єру і заробити грошей собі на життя, щоб прогодувати сім'ю! І, до речі, за сезон ми відпрацьовуємо 70 шоу, і горді кожним з них! Мої слова з недавнього інтерв'ю неправильно зрозуміли. Це повинен був бути комплімент, але його спотворили і вирвали з контексту. Я хочу прояснити ситуацію. Повага, яку я відчуваю до своїх колег, безмірна!


Twitter-публікації Кендалл Дженнер

Я з перших рук дізналася, що таке постійні зобов'язання, трудова етика, нескінченно довгі дні і безсонні ночі, розлука з сім'єю і друзями, стрес від постійних переїздів і втрати фізичного і ментального здоров'я, Мене надихають всі люди, з якими мені пощастило працювати разом! Я ніколи б не змогла ненавидіти їх! Я всім бажаю тільки перемог!", – заявила модель.

Але навіть після такого вибачення зірку продовжували цькувати та ображати в коментарях, на що вона в кінці відписала: "Розвивайте в собі доброту сьогодні і завжди".

Теги: LifeStyle Мода Скандал Соцмережі Кендалл Дженнер
Джерело: 24 Канал
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