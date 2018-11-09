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      Кендалл Дженнер зачарувала відвертими образами у білизні на шоу Victoria's Secret: фото

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      Кендалл Дженнер на Victoria's Secret Show 2018
      Кендалл Дженнер на Victoria's Secret Show 2018 / www.gettyimages.in

      Американська топ-модель Кендалл Дженнер вийшла на подіум Victoria's Secret Show 2018 у двох сексуальних образах. Якщо інші "ангели" білизняного бренду мали піднесений та грайливий настрій, то Кендалл на противагу їм була справжньою "Міс серйозність".

      Ще за лаштунками модного показу всі "ангели" бренду в солодкому очікуванні багато спілкувались між собою, робили спільні фото та ділились переживаннями зі своїми фанатами у соцмережах. В той же час впевнена у собі модель цілеспрямовано налаштовувала себе до виходу, була не багатослівною та перемовлялась кількома словами лише з командою візажистів та стилістів.

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      Victoria's Secret Show 2018
      Кендалл Дженнер за лаштунками Victoria's Secret Show 2018

      На зірковому подіумі 23-річна модель приміряла два пікантні образи, які ідеально підкреслювали її стрункі форми. Перший з них складався з чорного бікіні та бюстгальтера, які доповнювались мереживними рукавами-болеро. До плечей були прикріплені традиційні крила з чорним пір'ям, на кінцях яких були пришиті декоровані чорні зірки. Звабливий образ на модному подіумі завершили чорні черевики на каблуках з вишитим камінням.

      Victoria's Secret Show 2018
      Кендалл Дженнер

      Victoria's Secret Show 2018
      Кендалл Дженнер

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax)

       

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      Під час свого другого виходу на сцену Victoria's Secret модель вже була в значно кращому настрої та дарувала всім свою сяючу усмішку. Для другого образу Кендалл організатори шоу підготували новий наряд – відверте чорне бікіні та бюстгальтер в червону клітинку, а замість крил у моделі була стилізована сукня з таким же принтом і золотистом нашиттям внизу. Розкішні прикраси на шиї та вухах чудово завершили "ангельський" look.

      Victoria's Secret Show 2018
      Кендалл Дженнер

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

       

      Можливо, перед початком шоу знаменита модель хвилювалась, через що виглядала досить напруженою. Але на підмогу прийшла її зіркова матуся Кріс Дженнер, яка часто підтримує під час модних подій. В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю глава клану Кардашян-Дженнер навіть зізнавалась, що у її доньки-моделі є психологічні проблеми, оскільки перед кожною важливою подією у фешн-індустрії Кендалл сильно нервується і отримує стрес. Через це Кріс Дженнер старається якнайчастіше їздити по світу разом з донькою.

      Victoria's Secret Show 2018
      Кріс Дженнер підтримала свою доньку на Кендалл Дженнер

      Всі фото: Getty Images

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Кендалл Дженнер
      Джерело: 24 Канал
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