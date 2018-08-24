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Кендалл Дженнер засвітила груди у напівпрозорій водолазці: фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Backgrid

Супермодель Кендалл Дженнер провела вечір зі своїм 68-річним батьком Кейтлін Дженнер. Зіркова сім'я вирушила на вечерю в ресторан в Лос-Анджелесі.

Кейтлін була одягнена у легке біле плаття з глибоким декольте, а Кендалл з'явилася в образі total black.

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Супермодель обрала чорні штани та сміливу напівпрозору водолазку і закриті туфлі на невеликих підборах. Образ вона поєднала з маленькою чорною сумкою і сріблястими годинами. 

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер
​Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер
​Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер
​Кендалл і Кейтлін Дженнер

Кендалл Дженнер
​Кендалл і Кейтлін Дженнер

Нагадаємо, Кендалл Дженнер потрапила у скандал. Нещодавно дала інтерв’ю модному глянцю The love Magazine, у якому зазначала, що вона ретельно обирає, на подіуми яких показів вона виходить та в яких фотосесіях бере участь, адже безкінечна робота під час одного сезону її не цікавить і забирає занадто багато сил.

Світові моделі, такі як Тедді Кінліван, Дарина Строкоус та інші обурились і прокоментували, що таку роботу виконують навіть культові зірки модної індустрії і не всі моделі змогли досягнути швидкого успіху, як Кендалл з Каліфорнії. Наприклад, американська модель Тедді Кінліван в Instagram різко прокоментувала слова Кендалл, заявивши, що не всім так пощастило в житті, як Дженнер.

Після негативної реакції в соцмережі прес-агент зірки заявив, що слова Кендалл були вирвані з контексту.

Теги: LifeStyle Новини США Кендалл Дженнер
Джерело: 24 Канал
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