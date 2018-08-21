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Кендалл Дженнер жорстко розкритикували моделі після відвертого інтерв’ю

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Американська модель Кендалл Дженнер нещодавно стала зіркою ювілейного випуску видання The Love Magazine, в якому окрім відвертої зйомки дала інтерв’ю. Окремий коментар про модну індустрію спричинив неабиякий скандал.

Справа в тому, що зірка Кендалл опублікувала еротичне фото зі зйомки, підписавши його цитатою з інтерв’ю. У ньому модель зазначила, що вона не належить до "тих інших моделей", які беруть у десятках показів в сезон, оскільки має багато іншої роботи.

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З самого початку ми дуже ретельно відбирали покази, в яких я братиму участі. Я ніколи не була однією з тих дівчат, інших моделей, які з'являються на 30 показах в сезон або що там вони ще роблять. Удачі їм. Але я маю й іншу роботу, не тільки подіуми,
– йдеться в дописі 22-річної Дженнер.

Вона додала, що відчувала себе на грані нервового зриву в минулий модний сезон і змушена була зробити крок назад. Про це півроку тому також згадувала її матір Кріс Дженнер, яка їздила разом з нею на всі покази.

 

Однак слова про "інших моделей" сподобались не всім представникам модної індустрії. Американська модель Тедді Кінліван в Instagram різко прокоментувала слова Кендалл, заявивши, що не всім так пощастило в житті, як Дженнер.

Деяким довелося кинути все в пошуках кращого життя. Не всі моделі потрапили в модну індустрію з Калабасасу (місто, розташоване в окрузі Лос-Анджелес, звідки походить Кендалл– 24 Канал). Є ті, хто приїхав із Сомалі, тундри в Сибіру, ​​зруйнованого села у Китаї або трейлера в Теннессі,
– відзначила модель.


Реакція Тедді Кінліван в Instagram

Російська модель Дарина Строкоус також додала, що серед тих "інших дівчат" є Джордан Данн, Кейт Мосс, Наташа Полі, Коко Роша та інші, які продовжують працювати на подіумах всі сезони, незважаючи на великий успіх у фешн-індустрії.

Прес-агент Кендалл Дженнер вже заявив, що її слова були вирвані з контексту.

Хто така Кендалл Дженнер?Незважаючи на зовсім молодий вік, модель змогла себе успішно зреалізувати в модному шоу-бізнесі. Зірка походить із заможної сім'ї Кардашян, яка живе в Лос-Анджелесі. З дитинства Кендалл Дженнер перебувала в центрі уваги через участь її сім'ї в реаліті-шоу "Світське життя сімейства Кардашян". Свою модельну кар'єру вона почала в 14 років, підписавши контракт з агенством "Wilhelmina Models". У 2017 році вона стала найбільш високооплачуваною моделлю світу, а в липні 2018-го увійшла в десятку найбагатших зірок в Instagram за даними HopperHQ.

Теги: LifeStyle Мода Скандал Кендалл Дженнер Соцмережі
Джерело: Buro 24/7
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