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Кендалл Дженнер зізналась, як вона відреагувала на народження доньки в сестри Кайлі

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Кендал Дженнер для Vogue
Кендал Дженнер для Vogue / www.vogue.com

Американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер стала героїнею нового квітневого випуску журналу Vogue та поділилась думками, стосовно нещодавнього народження доньки Стормі у її сестри Кайлі Дженнер.

Про це зірка розповіла в інтерв’ю для видання.

Володарка титулу найбільш високооплачуваної моделі в світі розповіла, що поява первістка у Кайлі Дженнер її дуже розчулила. Вона зізналася, що народження племінниці стало величезною подією, а тимчасова пауза в кар'єрі дозволила Кендалл насолодитися сімейним спілкуванням.

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Не можу сказати, що народження Сторми важливіше появи на світло інших дітей в нашій родині, але для мене воно по-іншому цікавіше, тому що Кайлі – моя молодша сестра, з якою я виросла. Ми всі росли парами, якщо так можна сказати. Кортні і Кім виросли разом, Роб і Хлої ... А я росла з Кайлі. Тепер у мого кращого друга з'явилася дитина. Це зробило нас ще ближче,
– прокоментувала Кендалл Дженнер.

love you, mean it

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Як відомо, 20-річна Кайлі Дженнер народила першу дитину 1 лютого 2018 року. Батьком дівчинки є 25-річний репер Тревіс Скотт.

Теги: LifeStyle Мода Кайлі Дженнер Діти
Джерело: 24 Канал
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