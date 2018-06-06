21:10
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, сьогодні
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кендалл Дженнер зловили на пристрасному поцілунку з братом Джіджі Хадід: фото

319 Читать новость на русском
Кендалл Дженнер і Анвар Хадід
Кендалл Дженнер і Анвар Хадід / Фото з відкритих джерел

Американська супермодель Кендалл Дженнер, яка належить до відомого клану Кардашян-Дженнер, зовсім недавно була на побаченні з баскетболістом Беном Сіммонсом, а вже зараз дала привід для нових чуток.

Так, на червоній доріжці модної премії CDFA Fashion Awards в Нью-Йорку 4 червня, Кендалл з'явилася одна, але вже на афтепаті вона була помічена в компанії брата знаменитих моделей-сестер Хадід – Анвара Хадіда. Пара багато спілкувалась, а потім вразила всіх присутніх пристрасним поцілунком у нього на колінах.

Читайте також: Кендалл Дженнер зустрічається з баскетболістом Беном Сіммонсом, – ЗМІ


Кендалл Дженнер і Анвар Хадід на афтепаті CDFA Fashion Awards

Новий потенційний бойфренд молодший за Кендалл на 3 роки – моделі 22 роки, а Анвару 19. Пара знайома між собою давно, оскільки у 2016 році хлопець також підписав контракт з відомим модельним агентством IMG Models, куди входить Кендалл та сестри Хадід.


Руки Анвара і Кендалл після CDFA Fashion Awards в Instagram-Stories дівчини

Читайте також: Сестри Кардашян-Дженнер на червоній доріжці CFDA Awards 2018: стильні образи

Рік тому Анвар закрутив роман з актрисою та дочкою знаменитого американського промисловця і мільярдера Нельсона Пельтца – Ніколою Пельтц. Менше місяця тому пара розірвала стосунки, тому Анвар, скоріше за все, вирішив спробувати себе у нових відносинах з Дженнер.


Анвар Хадід і Нікола Пельтц

Теги: LifeStyle Кендалл Дженнер Мода Зіркові романи
Джерело: News.com
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук