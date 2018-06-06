Кендалл Дженнер зловили на пристрасному поцілунку з братом Джіджі Хадід: фото

Американська супермодель Кендалл Дженнер, яка належить до відомого клану Кардашян-Дженнер, зовсім недавно була на побаченні з баскетболістом Беном Сіммонсом, а вже зараз дала привід для нових чуток.

Так, на червоній доріжці модної премії CDFA Fashion Awards в Нью-Йорку 4 червня, Кендалл з'явилася одна, але вже на афтепаті вона була помічена в компанії брата знаменитих моделей-сестер Хадід – Анвара Хадіда. Пара багато спілкувалась, а потім вразила всіх присутніх пристрасним поцілунком у нього на колінах.

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Кендалл Дженнер і Анвар Хадід на афтепаті CDFA Fashion Awards

Новий потенційний бойфренд молодший за Кендалл на 3 роки – моделі 22 роки, а Анвару 19. Пара знайома між собою давно, оскільки у 2016 році хлопець також підписав контракт з відомим модельним агентством IMG Models, куди входить Кендалл та сестри Хадід.



Руки Анвара і Кендалл після CDFA Fashion Awards в Instagram-Stories дівчини

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Рік тому Анвар закрутив роман з актрисою та дочкою знаменитого американського промисловця і мільярдера Нельсона Пельтца – Ніколою Пельтц. Менше місяця тому пара розірвала стосунки, тому Анвар, скоріше за все, вирішив спробувати себе у нових відносинах з Дженнер.



Анвар Хадід і Нікола Пельтц