Кендалл Дженнер зняла вечірку Met Gala на плівкову камеру і показала результат: вражаючі фото
Американська модель Кендалл Дженнер останні кілька років захоплюється фотографією і часто знімає на плівкову камеру Contax T2. Цього разу зірка вирішила випробувати її на балу Met Gala, який відбувся тиждень тому в Нью-Йорку.
Проявлені кадри плівкового апарату зірка передала американському виданню Vogue.
"Я хочу пам'ятати, де і коли ми побували. Я знімаю для того, щоб зберегти ці спогади", – зазначила Кендалл у виданні.
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На яскравих і досить професійних фото позують рідні та найкращі друзі Кендалл: сестри Кім Кардашян і Кайлі Дженнер з коханим Тревісом Скоттом, її мама Кріс Дженнер, дизайнери Вірджіл Абло і Стелла Маккартні, актриса Френсіс Макдорманд, Джейден Сміт, Хейлі Болдвін, Кеті Перрі, Белла Хадід, Cardi B, реп-тріо Migos та інші.
Кендалл Дженнер, Вірджіл Абло і A$AP Ferg
Вірджіл Абло
Кеті Перрі
Белла Хадід
SHA
Коул Спроус і Лілі Рейнхарт
Кім Кардашян
Кім Кардашян
Хейлі Болдвін
Кріс Дженнер
Трой Сіван
Quavo
Френсіс Макдорманд
Тревіс Скотт
Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер
Cardi B
Тіффані Геддіш
Белла Хадід і Кім Кардашян
Кендалл Дженнер і Хейлі Болдвін
Вінні Харлоу
Вірджіл Абло і Стелла Маккартні
Зірки на Met Gala-2018