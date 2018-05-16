Кендалл Дженнер зняла вечірку Met Gala на плівкову камеру і показала результат: вражаючі фото

Американська модель Кендалл Дженнер останні кілька років захоплюється фотографією і часто знімає на плівкову камеру Contax T2. Цього разу зірка вирішила випробувати її на балу Met Gala, який відбувся тиждень тому в Нью-Йорку.

Проявлені кадри плівкового апарату зірка передала американському виданню Vogue.

"Я хочу пам'ятати, де і коли ми побували. Я знімаю для того, щоб зберегти ці спогади", – зазначила Кендалл у виданні.

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На яскравих і досить професійних фото позують рідні та найкращі друзі Кендалл: сестри Кім Кардашян і Кайлі Дженнер з коханим Тревісом Скоттом, її мама Кріс Дженнер, дизайнери Вірджіл Абло і Стелла Маккартні, актриса Френсіс Макдорманд, Джейден Сміт, Хейлі Болдвін, Кеті Перрі, Белла Хадід, Cardi B, реп-тріо Migos та інші.



Кендалл Дженнер, Вірджіл Абло і A$AP Ferg



Вірджіл Абло



Кеті Перрі



Белла Хадід



SHA



Коул Спроус і Лілі Рейнхарт



Кім Кардашян



Кім Кардашян



Хейлі Болдвін



Кріс Дженнер



Трой Сіван



Quavo



Френсіс Макдорманд



Тревіс Скотт



Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер



Cardi B



Тіффані Геддіш



Белла Хадід і Кім Кардашян



Кендалл Дженнер і Хейлі Болдвін



Вінні Харлоу



Вірджіл Абло і Стелла Маккартні